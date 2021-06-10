В Сатке пройдет фестиваль водного туризма

«Айские притесы» открывает летний сезон сплавов

12 июня в Саткинском районе пройдет фестиваль водного туризма «Айские притесы». Организаторы приглашают южноуральцев и гостей региона посетить мероприятие — участников ожидают конкурсы, мастер-классы, культурная программа, чистый воздух и красивые пейзажи.

«Основные события фестиваля будут проходить в долине реки Ай: на Майской поляне в кемпинге „Айская долина“, на Светлой поляне и Айских притесах», — сообщает центр развития туризма Саткинского района.

После торжественного открытия на площадках фестиваля состоятся развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы, выставки-продажи сувениров, туристические состязания, будут работать детские площадки, дискотека под открытым небом и многое другое.

Начало фестиваля ознаменует массовый театрализованный сплав от Межевского моста. Тематические остановки по пути следования не оставят равнодушными любителей активного отдыха. Так, на Айских притесах будут организованы фестиваль воздушных змеев, дегустация травяных чаев, ярмарка и джампинг. А на светлой поляне ближе к полуночи состоится фейерверк.

Несмотря на то что фестиваль «Айские притесы» официально открывает сезон сплавов по реке Ай, первые любители водного туризма на Южном Урале начали сплавляться еще в мае. В жаркие дни на воде было столько катамаранов, что нередко образовывались заторы.