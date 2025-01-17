В Сатке проверяют обстоятельства смерти пенсионерки в больнице

Родственница умершей не исключает халатность врачей

В Сатке возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой гражданки в больнице. Родственница умершей не исключает, что больная погибла из-за халатности врачей, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Скончавшейся женщине было 66 лет. По словам дочери, в один из дней мать пожаловалась на боли в груди. Близкие вызвали скорую помощь. Медики приезжали на дом к пациентке дважды, но это не помогло. Впоследствии состояние пенсионерки ухудшилось, ее госпитализировали в больницу, где она и скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти: запрошена медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Минздрав Челябинской области также инициировал ведомственную проверку качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациентке на станции скорой медицинской помощи Сатки. В результате проверки будет дана оценка действиям медицинских работников», — добавляют в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.