В Сатке появится парк профессий для школьников и студентов

Пять проектов получат гранты от губернатора Челябинской области

В Сатке планируют создать парк профессий. Проект поможет детям определиться с будущей профессией и будет реализован на базе креативного пространства «Арт-Сатка». Это будет современно оборудованная площадка, где молодежь сможет приобрести предпрофессиональные компетенции и навыки, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Всего обладателями грантов губернатора Челябинской области стали пять социально значимых проектов Саткинского района. Сумма грантовой поддержки составила более 3,5 миллиона рублей, с учетом собственных средств — 5,86 миллиона рублей.

При создании парка профессий сначала подготовят помещения будущих мастерских, где будут проводить мастер-классы, а затем начнут работу тематические направления: студия дизайна и 3Д-моделирования, швейная мастерская, кино/фото/мультстудия, мастерская гидов и экскурсоводов, студия арт-терапии и столярная мастерская.

Также средства на развитие проекта по исследованию минералов получит Денис Ахмадуллин. Продолжит свою работу проект «Сила спорта», который направлен на развитие силы воли, силы духа и взаимопомощи у детей и подростков села Айлино. Грант получил проект комплексного центра социального обслуживания населения, который инициировала заместитель директора учреждения Людмила Орлова. Программа направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами и с детьми, перенесшими операции в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Центр закупит специальное медицинское оборудование и средства реабилитации.

Еще один новый для Сатки проект — обучение навыкам красивого каллиграфического почерка для дошкольников и школьников.