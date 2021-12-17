В Сатке открывается V Южно-Уральский гражданский форум

Он объединит более 30 ведущих экспертов в социальной сфере из 15 регионов России

В Челябинской области сегодня стартует V Южно-Уральский гражданский форум. Одно из главных событий в жизни некоммерческого сектора региона 17 и 18 декабря пройдет в Сатке. Его откроет пленарная дискуссия с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, федеральных экспертов и представителей некоммерческих организаций со всей страны.



«В 2021 году Южно-Уральский гражданский форум отмечает свое пятилетие. За это время он стал востребованной площадкой для конструктивных дискуссий представителей общественных организаций, органов власти, добровольческих движений — всех тех, кого объединяет чувство сопричастности к событиям сегодняшнего дня и будущему Южного Урала», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В этом году форум будет посвящен формированию образа НКО будущего. Особое внимание участники дискуссионных площадок уделят инструментам и технологиям создания стратегии развития НКО и фандрайзингу.

В программе — вручение медалей за содействие развитию гражданского общества Челябинской области.

В работе форума примет участие журналист Первого областного информационного агентства. Следите за нашими публикациями.