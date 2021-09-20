В Сатке открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

Обучаться языкам программирования бесплатно смогут 420 детей

В Сатке открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», где 420 ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут бесплатно обучаться разработке приложений для смартфонов, виртуальной и дополненной реальности и многому другому, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области со ссылкой на издание «Магнезитовец».

Центр цифрового образования детей расположился в двухэтажном здании по улице Солнечной, которое подарила городу группа компаний «Магнезит». На переустройство здания, его оснащение новейшей техникой ушло более 19,5 миллионов рублей, 11 230 700 из которых выделили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Директор площадки Кирилл Платонов отметил, что к техническому оснащению «IT-кубов» предъявляются строгие требования, ведь дети изучают серьезные программы.

Торжественное открытие центра посетил и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он отметил, что в Сатке создается рабочая цифровая среда, и открытие «IT-куба» даст новый импульс этому развитию.

«Общими усилиями мы превратим центр не просто в один из „IT-кубов“ страны, а в базовую точку социально-экономического развития нашего региона»,— сказал Александр Кузнецов.

Вести образовательные курсы будут педагоги-наставники — студенты старших курсов по специальности «Программирование» и учителя со стажем. Все они прошли специальное обучение.

Отметим, подобные центры уже есть в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске и Миассе. На данный момент там занимаются более 2,5 тысяч детей.