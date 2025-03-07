В Сатке открылась выставка «Весть» Русского музея

Она посвящена теме коммуникации в разные эпохи

В Сатке в ДК «Магнезит» открылась художественная выставка «Весть» Русского музея. Она посвящена теме коммуникации в разные эпохи и открывает цикл мероприятий в рамках проекта «Русский музей. Сатка», сообщает пресс-служба администрации округа.

В малом зале представлено более 20 работ, выполненных в различных творческих жанрах. Каждая через художественные образы погружает в мир информации и доносит до нас самые разные вести и смыслы разных эпох. Одну из центральных позиций занимает знаменитая картина Александра Лактионова «Письмо с фронта».

Как рассказал на открытии заместитель генерального директора Русского музея по выставочной деятельности Денис Селянин, Сатка стала первым городом, куда после завершения масштабной экспозиции в Русском музее привезена «Весть». Следующей станет выставка к 80-летию Великой Победы.

До 25 апреля все желающие смогут совершить настоящее путешествие во времени и информпространстве благодаря 12 тематическим разделам экспозиции: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Письмена, коды, шифры», «Сплетни, слухи, дезинформация», «Вести из космоса», «Вестники». Сигнал«, «Цифровой мир».