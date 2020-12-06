В Сатке открылась реабилитационная комната для детей с нарушениями ОДА

Мероприятие посетил глава Саткинского района Александр Глазков.

В комплексном центре социального обслуживания населения в Сатке Челябинской области состоялось открытие современной реабилитационной комнаты для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Проект «Территория здоровья: PROдвижение» реализовал Фонд содействия развитию Саткинского района на средства гранта Фонда президентских грантов. На открытии комнаты присутствовал глава Саткинского района Александр Глазков.

Сам зал комнаты оформлен в ярких цветах, в помещении имеется всё необходимое для проведения занятий с детьми: это и сенсорно-динамический комплекс, и подвесные конструкции, и степпер, и велотренажёр, и многое другое. Кроме того, в реабилитационной комнате есть отдельное санитарно-гигиеническое помещение с душевым отделом, отдельная входная зона с пандусом и кнопкой вызова персонала.

«Этот проект — наше большое детище. Он стал возможен благодаря гранту Фонда президентских грантов и нашему участию в конкурсе. Хочу отметить особую роль и содействие администрации Саткинского района, поддержку и содействие Златоустовской епархии, участие и работу сотрудников комплексного центра. Вместе у нас получилось сделать большое полезное дело. Такая комната, я считаю, уникальна не только для Саткинского района, но и для области в целом. Благодарим всех, кто помогал реализовать этот проект!»— сказал директор Фонда Евгений Терентьев.

Услуги реабилитации детям будут предоставляться бесплатно, и уже сейчас идёт составление графика посещений сразу для нескольких семей, поскольку для каждого ребёнка программа реабилитации будет индивидуальной.

Отметим, церемония открытия реабилитационной комнаты была необычной, как и сама комната: вместо разрезания традиционной ленточки Александр Глазков вместе с юным гостем церемонии Тимофеем Акбашевым открыли большой искусственный цветок, символизирующий развитие и раскрытие потенциала.

Чтобы узнать, как и кому можно воспользоваться реабилитационной комнатой, можно позвонить по телефону Комплексного центра социального развития: 8 (35161) 4-25-18.