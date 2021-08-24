В Сатке откроют центр цифрового образования для детей

Это будет уже четвертая инновационная площадка в Челябинской области

В сентябре в Сатке откроется центр цифрового образования «IT-куб». Более 400 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, получат возможность бесплатно обучаться программированию и разработке приложений для смартфонов, виртуальной и дополненной реальности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

Центр цифрового образования разместили в здании бывшего главного офиса группы компаний «Магнезит» на улице Солнечной. Финансирование проекта, реализованного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», осуществлялось из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Всего на создание центра «IT-куб» и переоборудование здания ушло 20 миллионов рублей.

«К техническому оснащению „IT-кубов“ предъявляются особо строгие требования, ведь ребятам в возрасте от 6 до 18 лет предстоит изучать системное администрирование, виртуальную и дополненную реальность, мобильную разработку, основы алгоритмики и логики, программирование на Python. И конечно, робототехнику, в том числе по специально разработанной программе „ИнженерикУМ“ для детей с особыми образовательными потребностями. А серьезные программы требуют серьезного оборудования»,— отметил директор площадки Кирилл Платонов.

Образовательные курсы будут вести как студенты старших курсов по специальности «программирование», так и учителя со стажем. Все они прошли специальную подготовку и готовы обучать детей. Набор учеников уже открыт.

Отметим, Сатка станет четвертым южноуральским городом, где откроется центр цифрового образования. Подобные площадки уже есть в Магнитогорске, Миассе и Южноуральске.