В Сатке общественники и Ирина Текслер обсудили проблемы креативной индустрии

Дискуссия прошла в рамках V Южно-Уральского гражданского форума

Представители некоммерческих и благотворительных организаций Челябинской области на V Южно-уральском гражданском форуме обсудили механизмы поддержки креативной индустрии, то есть деятельности с элементами творчества. Своим опытом с коллегами поделилась учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Экспертами по теме выступила женская команда: кроме Ирины Текслер, директор Фонда-2020 Вероника Ливончик, руководитель Фонда поддержки талантливых детей «Андрюша» Юлия Жаботинская, представитель фонда Олега Митяева Мария Гришина и другие известные на Южном Урале дамы от некоммерческой деятельности.

Креативная индустрия — понятие, загадочное только на первый взгляд. Оно включает в себя практически любые занятия, связанные с творчеством — исполнительскую деятельность, медиа, дизайн, моду, музыку, изобразительное искусство и даже урбанистику. Во многих случаях любое из этих направлений нуждается в поддержке хотя бы на первых порах. Ирина Текслер рассказала о своём фонде, уточнив, что конвейером креатива он сам по себе не является.

«Ко мне приходило множество представителей некоммерческих организаций, мы общались. Но статус первой леди региона ничего не дает. Поэтому мы создали фонд, чтобы иметь реальный инструмент поддержки инициатив в области. Проблема креативной индустрии в том, что, как правило, творческие люди своими проектами отвечают на злобу дня, их идеи надо реализовывать прямо сегодня. Нет времени на то, чтобы заложить деньги в бюджет на следующий год. Дорога ложка к обеду. Мы, фонд, можем работать быстрее государственных структур», — объясняла Ирина Николаевна.

Учредитель Фонда поддержки социальных и культурных инициатив рассказала, что проблему представляет собой не только медлительность официальных структур. Зачастую авторы проектов сами не решаются проявить инициативу или, заявляясь на гранты, следуют устоявшемуся в части некоммерческих организаций мнению, что поддержку может получить только некий стандартный, усредненный проект, а не нечто оригинальное и прорывное.

«Это вовсе не так, надо дерзать, надо удивлять грантовые комиссии, и действовать быстро. Мы с Сергеем Коростелевым (владелец компании „Магнезит“ — прим. редакции) прямо перед этой встречей, в фойе, обсудили на ногах несколько проектов, уже вопросы решаются», — убеждала собравшихся Ирина Текслер.

Другие участницы согласились с Ириной Николаевной и внесли свой вклад в обсуждение.

Вышедшая на связь по ВКС директор программ фонда Потанина Юлия Лизичева рассказала, например, о фондах целевого капитала.

У «Андрюши» нашелся пример эндаумента: Юлия Жаботинская объяснила, что аккумулированные меценатами средства в фонде целевого капитала передаются в доверительное управление и работают на рынке, а прибыль от них поступает некоммерческой организации, расходующей деньги на конкретные цели.

«Таким образом каждый вложенный рубль работает на благо не один раз, а многократно», — уточнила Юлия Жаботинская.

Но вот именно сфера культуры и креатива в российских целевых фондах представлена слабо: по данным организации Игоря Потанина, в РФ работают только 13 таких организаций. А единственный в стране музей, заслуживший поощрение от благотворителей федерального уровня- это Музей комбината «Магнезит».

«Прежде чем писать заявку на грант, надо понять, кому это надо, что ты будешь делать и ради чего. Проект должен не вам нравиться, а нести людям пользу», — поделилась Вероника Ливончик.

Примеров креатива множество: это и сбор средств на различных мероприятиях, квестах и заплывах, и многочисленные конкурсы с разными формами участия. Наконец, на грант можно заявиться с уже работающим проектом. Только необходимо, чтобы с каждой заявкой, он действительно развивался и становился все лучше.

«Я очень рада, что активные люди собрались на гражданском форуме, чтобы поделиться опытом и идеями. Чего нам не хватает, так это именно общения, точек соприкосновения, чтобы понять, что мы все решаем один вопрос, просто по-разному. Шаг к сближению сделан», — резюмировала Ирина Текслер.