В Сатке обещанного мусоросортировочного комплекса третий год ждут

Контракт с подрядчиком мэрия заключила в августе 2018 года, но оборудования так и не получила

До 2023 года на федеральном уровне перед регионами поставлена задача — весь объем мусора должен сортироваться. Из этого числа не более 50 процентов можно будет захоронить, остальные отходы необходимо утилизировать. В Горном кластере Челябинской области система мусоросортировочного комплекса должна была появиться еще в декабре 2018 года. Но подрядчик своих обязательств не выполнил. Как итог — мусор на Саткинском полигоне сегодня только складируют, но не сортируют.

В 2017 году на земельном участке, предназначенном под размещение мусоросортировочного комплекса, выполнили инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. В июне 2021 года на этом участке до сих пор остается свайное поле.

Контракт на поставку и установку мусоросортировочного комплекса на территории Саткинского полигона администрация района объявила в июле 2018 года, а победителя определила в августе того же года. Им стал индивидуальный предприниматель Максим Владимирович Швецов (зарегистрирован в Ульяновской области). Сумма контракта составила 40,8 миллиона рублей — это средства из районного бюджета и субсидия из бюджета Челябинской области.

Известно, что этот предприниматель с 2012 года работает на рынке муниципального заказа. Среди заказчиков — органы власти по всей стране. В 2018 году получил 18 контрактов из 108, на которые заявился. Общая сумма — 62 миллиона рублей. Строительством объектов мусоросортировки ранее не занимался. В основном специализируется на сносе аварийных домов, ремонте дорог и тротуаров, поставках мебели и оборудования.





Запустить работу комплекса по контракту подрядчик должен был не позднее 3 декабря 2018 года.

«Предлагаемый к поставке мусоросортировочный комплекс (МСК) является сборно-разборной конструкцией некапитального характера и обеспечивает механизацию единого процесса обработки твердых коммунальных отходов, включающего взвешивание, сортировку и брикетирование полезных фракций, на период эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в Сатке. Мощность МСК — не менее 84,2 тысячи тонн ТКО в год», — говорится в документации к закупке.

Но своих обязательств предприниматель так и не выполнил. В администрации Саткинского района уточнили, что по невыполнению контракта проводилась судебная экспертиза, которая показала, что подрядчик поставил оборудования на гораздо меньшую сумму, чем получил. Подрядчик не согласен с заключением экспертизы и настаивает на проведении повторной экспертизы и готов сам ее оплатить.

«Со слов подрядчика, он затянул работы и в конечном итоге их не выполнил из-за большой загруженности, так как параллельно вел несколько контрактов, а также не учел изначально уникальность местности. По его словам, установленный фундамент не выдержал — пошли грунтовые воды, пришлось решать эту проблему. На сегодняшний день идут суды, муниципалитет пытается вернуть потраченные средства», — ответила ИА «Первое областное» начальник управления строительства и архитектуры Саткинского района Марина Толкачева.

В картотеке Арбитражного суда Челябинской области говорится, что судебные споры между муниципалитетом и ИП начались в декабре 2018 года, а последнее заседание по делу проходило в апреле 2021 года.

Между тем с 1 января 2019 года в Горном кластере начал работать регоператор — МУП «Комритсервис» из Сатки. Он обслуживал территорию Ашинского, Саткинского и Катав-Ивановского районов, а также Усть-Катав и Трехгорный. Все отходы из этих территорий, за исключением Трехгорного (есть собственный полигон), сейчас вывозятся на Саткинский полигон.

«К сожалению, мусоросортировки у нас на сегодняшний день нет. Работы по строительству этого комплекса были начаты, но подрядчик оказался не в состоянии довести это дело до конца. Поэтому сейчас строительство заморожено. Работы по дальнейшему строительству объекта смогут быть продолжены только после завершения всех судебных разбирательств. Сейчас дело рассматривается в Арбитражном суде», — рассказал ИА «Первое областное» директор МУП «Комритсервис» Михаил Итальев.





К слову, в прошлом году региональное Минэкологии расторгло договор с регоператором из-за многочисленных претензий к его работе. МУП «Комритсервис» на сегодняшний день продолжает вывозить отходы с мусорных площадок — предприятие вынуждено выполнять эти функции, пока Минэкологии не выберет нового регоператора.

Недавние торги закончились тем, что министерство признало их несостоявшимися. Это значит, что обслуживать Горный кластер продолжит МУП «Комритсервис», жалобы на работу которого продолжаются от жителей разных территорий.

Накануне директор МУП «Комритсервис» вместе с замминистра экологии региона и руководитель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области побывали на Саткинском полигоне, чтобы оценить его работу.

«У инвестора, который заходит на объект, не должно быть неопределенности: он должен понимать и свою выгоду, и свою ответственность. Мы видим, что инвесторы пока в ожидании находятся. Надеемся, что эта площадка будет привлекательной для них. Пока пробуксовка происходит со временем [выбора нового регоператора]. Мы видим здесь перспективы, но важно, чтобы инвестиционная составляющая была. Ждем инвесторов!» — заявил руководитель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

В Минэкологии региона отметили, что и сам полигон в Сатке нуждается в новых мощностях: действующая территориальная карта закончится в 2023 году. Сейчас проектируют территориальную карту, которая заработает с 2024 года.

«В ней будет указан этап компостирования, который позволит извлечь и утилизировать отдельно органическую фракцию. Для полноценной работы полигона, конечно, нужен мусоросортировочный комплекс. Подрядчик, который должен был устанавливать мусоросортировочный комплекс, с этой задачей не справился», — отметила замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

В России третий год длится «мусорная реформа», которая потребовала от субъектов выбора региональных операторов, создания инфраструктуры и строительства новых объектов.