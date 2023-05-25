В Сатке назначили нового городского прокурора

Ранее Денис Семенов работал в Усть-Катаве

В Сатке назначили нового городского прокурора. Старшего советника юстиций Дениса Семенова представили коллективу и руководителям местных ведомств, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Денис Семенов работает в прокуратуре 15 лет. Ранее он был помощником прокурора Кусинского района, а также старшим прокурором и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры. До назначения в Сатку четыре года проработал в должности прокурора Усть-Катава.

Исполняющим обязанности Саткинского городского прокурора был советник юстиции Михаил Дерягин.

Напомним, в марте прокурор региона Карен Габриелян представил коллективу и нового прокурора Карабаша.

