Саткинский колледж уличили в накрутке голосов в опросе на портале «Активный житель 74»

Горожане должны были выбрать название для нового объединенного учебного учреждения

В Сатке реорганизовали два учебных заведения: горно-керамический и политехнический колледжи. Эти организации было решено объединить в одно образовательное учреждение. Для того, чтобы решить, как будет называться новый суз, объявили общенародное голосование на портале «Активный житель».

На выбор представили пять вариантов, среди них лидировали два названия: Саткинский горно-керамический колледж и Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина». Голосование завершилось в полночь 16 февраля. Затем была проведена проверка качества, которая выявила «накрутку» на одном из вариантов.

«В результате проверки качества проведенного голосования на портале „Активный житель“ выяснилось, что на одной из этих позиций преобладали голоса с одинаковыми параметрами. То есть была выявлена группа пользователей, которая осуществляла замену адреса регистрации в личном кабинете на портале „Госуслуги“ с одного и того же адреса регистрации», — заявил глава Саткинского района Александр Глазков.

Как итог — голоса, полученные нечестным путем, засчитаны не будут. Кроме того, Александр Глазков пообещал, что по факту лжеголосования будут предприняты соответствующие меры.