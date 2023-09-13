В Сатке на одном из домов появится картина путешественника Федора Конюхова

Создать гигантское граффити поможет художник Тимур Абдуллаев

В Сатке начали воплощать совместный проект, в котором участвуют знаменитый путешественник Федор Конюхов и художник-граффитист Тимур Абдуллаев. На фасаде одной из многоэтажек появится гигантский кит, сообщили в издании «Магнезитовец».

Федор Конюхов побывал этим летом в Сатке и был впечатлен муралами, которые превратились в галерею под открытым небом. Вскоре эта экспозиция пополнится еще одной картиной. Путешественник написал ее три года назад после перехода через Тихий океан, от Чили до Австралии, на весельной лодке в 2014 году. Внушительную часть пути Федора Конюхова сопровождал кит. Именно образ кита, поднимающего на закате мощный хвост, и будет запечатлен в виде мурала.