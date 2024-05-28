В Сатке может появиться иммерсивный неотеатр в наушниках

Инициаторы будут бороться за грант на «Тавриде»

В Челябинской области завершился акселератор творческих проектов «Создавай. Сатка», участники которого разрабатывали творческие проекты. В числе победителей — фестиваль творческих индустрий, театральная мастерская и инновационный ботанический сад.

На акселераторе, с 23 по 26 мая, южноуральцы узнавали о грантовых конкурсах, обучались развитию и продвижению собственных проектов, презентации инициатив и ораторскому мастерству. Наставниками выступили эксперты проекта «Таврида. АРТ».

В пятерку лучших проектов вошли иммерсивный неотеатр в наушниках «Классическая литература», молодежный фестиваль творческих индустрий «Урбан фест — фестиваль возможностей», профориентационный медиафорум «МЕДИАкар», театральная мастерская LineShow и организация зеленого пространства «Неклассическая ботаника».

Победители акселератора презентуют свои инициативы на арт-кластере «Таврида» в Крыму. Там они поборются за грант на реализацию проекта в Челябинской области.