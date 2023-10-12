В Сатке и Чебаркуле с 17 октября закрывают офисы Роскадастра

Жителям предложили альтернативу в МФЦ

Филиалы ППК «Роскадастр» в городах Чебаркуле и Сатке Челябинской области прекращают свою работу с 17 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра. Оптимизация работы компании не повлияет на качество услуг Росреестра.

Жители региона могут получать услуги Росреестра через многофункциональные центры или в электронном виде через портал госуслуг. Офисы Роскадастра ранее предоставляли услуги по выдаче невостребованных документов и заказу сведений из госфондов данных по землеустройству.

«На все вопросы, касающиеся порядка работы офисов филиала ППК „Роскадастр“ по Челябинской области, ответят в единой справочной службе: 8 (351) 728-75-00 (4365, 4362)», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Челябинской области стало известно об объединении территориальных налоговых инспекций.