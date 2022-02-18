В Сатке дошкольников учат скандинавской ходьбе

200 детсадовцев начали осваивать новое спортивное направление

Первая в регионе школа скандинавской ходьбы для дошкольников заработала в Сатке. Проект с развитием спортивного направления победил в конкурсе президентских грантов при софинансировании грантом губернатора Челябинской области. На средства гранта на базе городского детского сада № 49 города обустраивают спортивную площадку и готовят просветительскую программу для родителей детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

Школа скандинавской ходьбы «Скандинавия KIDS» действует при детском саду № 49. С 1 июля 2021 года 200 детсадовцев уже начали осваивать новое спортивное направление. Вместе с тем сегодня остро стоит вопрос об участии в оздоровительном проекте 25 детей с ОВЗ и четверых детей-инвалидов, посещающих детский сад № 49.

«Наш проект „Добрая дорога“ направлен на данную группу детей, которые обучаются в детском саду в рамках инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. Это дети с различными ментальными и генетическими заболеваниями: расстройство аутистического спектра, СДВГ, синдром Дауна, задержка психического развития. После проведения двух пробных уроков в физкультурном зале мы пришли к выводу, что воспитанники с ОВЗ и инвалидностью способны освоить программу школы скандинавской ходьбы, но не в полном объеме. Поэтому специально для данной группы детей педагоги разработали адаптированную программу по скандинавской ходьбе, занятия планируется проводить на свежем воздухе 2 раза в неделю по 30 минут в течение учебного года. В ходе проекта будет проведено 48 занятий для данной целевой группы», — отмечает руководитель проекта Марина Лазуренко.

На средства гранта идет обустройство спортивной площадки. Также в рамках проекта с родителями детей с инвалидностью проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе от тренера по адаптивной физкультуре, инклюзивные Скандинавские WeekEnd`ы, групповые консультации врача-реабилитолога.

Итогом проекта станет оздоровление детей-дошкольников с ОВЗ и инвалидностью, их психофизическая реабилитация, а также социализация родительского сообщества, «перезагрузка» и повышение ресурсного состояния родителей для воспитания детей, сообщает пресс-служба Саткинской администрации.