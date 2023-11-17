В Сатке будут судить водителя, который похитил дизтоплива почти на 450 тыс. рублей

Мужчина пять месяцев заправлялся за казенный счет

В Сатке направлено в суд уголовное дело о хищении дизтоплива почти на полмиллиона рублей, предприимчивому водителю может грозить до шести лет заключения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что при заправке служебного автомобиля 41-летний водитель-экспедитор часть горючего заливал в имеющиеся у него канистры для дальнейшего личного использования, а по месту работы предоставлял путевые листы с недостоверными сведениями.

«Всего с июля по ноябрь 2022 года, используя топливную карту, похитил дизтоплива на 446 тыс. рублей», — сообщили в полиции.

Мужчине вменяется часть 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся и полностью возместил организации причиненный ущерб. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.