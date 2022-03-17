В Сатке благоустроят новые пешеходные зоны и детские площадки

Места, которым требовалось обновление, выбрали сами жители

В 2022 году в Саткинском районе благоустроят пешеходные зоны и общественные пространства, за которые проголосовали жители. О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» рассказал глава района Александр Глазков.

В список проектов благоустройства вошли несколько пешеходных дорожек в Западном микрорайоне и в центральной части Сатки. В Бакале также обустроят пешеходную зону. А в поселке Единовер появится спортивно-игровая площадка.

«Самым масштабным в Сатке проектом станет обустройство детской спортивно-игровой площадки в 9-м квартале за банком „Снежинский“. Ко мне неоднократно обращались жители этого жилого квартала с просьбой сделать им прогулочную зону для детей и молодежи. В этом году проект будет реализован», — сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

Напомним, в Челябинске завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на 2023 год. Работы пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Челябинске». Как подать заявку на благоустройство своего двора — в инструкции ИА «Первое областное».

С 2017 года в Челябинской области работает федеральный проект «Жилье и городская среда», который предусматривает благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2021 году благоустроили 114 дворов, из них 49 — в Челябинске.

