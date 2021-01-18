В Саргазах жители пожаловались на холод в домах

Люди утверждают, что температура в помещениях не превышает 15 градусов

Жители поселка Саргазы замерзают в собственных домах. Они жалуются, что температура в квартирах не превышает 10—15 градусов тепла.

«В 2017 году в домах № 6 и № 7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт, после чего изменилась схема сетей теплоснабжения и был установлен насос, который в дальнейшем сломался и почему-то был заменен на аппарат меньшей мощности. В итоге качество коммунальной услуги снизилось, в квартирах стало холодно», — поясняет эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

На холод в домах жалуются и жители других домов по улице Мира. А жильцы дома 20 по улице Ленина сообщают, что насос сняли с сетей теплоснабжения. Кроме того, они рассказывают, что, прикасаясь к радиаторам, получают удары током. Некоторые утверждают, что детям приходится спать в верхней одежде. При этом услуги жильцы оплачивают своевременно.

Общественники просят устранить нарушения, а также провести перерасчет за услуги ненадлежащего качества. Активисты обратились в региональные Роспотребнадзор, фонд капремонта и к главе Сосновского района для решения проблемы. Кроме того, по данному факту организована прокурорская проверка.

«По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг, а также лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в многоквартирных домах. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области», — сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.



Напомним, на прошлой неделе на холод в квартирах пожаловались жители Троицка. По данному факту прокуратура начала проверку.