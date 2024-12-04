В санаториях Челябинской области отдохнули 44 тысячи человек летом‑2024

Южный Урал попал в топ‑15 регионов по популярности этого вида отдыха

Минувшим летом спрос на путевки в санатории в ряде российских регионов, в том числе в Челябинской области, достиг рекордных значений: всего по стране там отдохнули 2,2 миллиона человек, на Южном Урале — более 44,4 тысячи, сообщается на сайте «Санатории России».

Высокий спрос породил рекордный доход санаториев: за лето выручка челябинских санаториев превысила 903 миллиона рублей. Средняя стоимость путевки составляла 20,3 тысячи, по России — 32 тысячи рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, интерес к санаторному отдыху ожидается высоким и в 2025 году, поскольку бронировать заезды на будущий год россияне начали еще в середине минувшего лета.