В санаториях Челябинской области более 8 тысяч детей смогут отдохнуть бесплатно в 2022 году

Оздоровительная кампания стартовала в «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори»

250 млн рублей выделено на оздоровление детей в Челябинской области из областного бюджета. Более 8 тысяч путевок выкуплено. С 21 марта начались первые заезды. Оздоровление детей организовано в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори». Распределением путевок занимаются органы социальной защиты. В пресс-службе минсоцотношений Челябинской области рассказали, кто может претендовать на бесплатный отдых.

«Министерство социальных отношений ежегодно проводит круглогодичную оздоровительную кампанию, в рамках которой возможность укрепить здоровье в загородных лагерях получают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и в санаториях — ребята, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, независимо от материального положения семьи. Вопросы детского отдыха всегда находятся на особом контроле», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В 2022 году, как и в 2021-м, численность детей сокращена до 75%, организованы одномоментные заезды и выезды, ежедневная термометрия, дезинфекция и проветривание помещений. Детям и педагогам запрещено покидать территорию в течение смены. Посещение ребят родителями в этом году в связи с ограничениями не предусмотрено.

Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно. Также через органы соцзащиты запланированы отдых и оздоровление детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания. Ребятам выделяются путевки в загородные лагеря. Дети с инвалидностью бесплатно проходят реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях. Для получения необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.