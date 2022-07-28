В санатории Златоуста детей кормили просроченными продуктами из посуды со сколами

Прокуратура проверила профилакторий после многочисленных жалоб

В Златоусте прокуратура возбудила административные дела по фактам выявленных нарушений в местном санатории-профилактории «Металлург». Проверяющие обнаружили просроченные продукты, посуду со сколами на кухне, а отдыхающие дети рассказали о пропаже денег и личных вещей. Кроме того, в местном отделе полиции зарегистрированы случаи побоев несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В цехе мойки обнаружили тарелки со сколами, на складе сыпучих продуктов хранили нерабочий гигрометр, а на молочном складе не было приборов для определения температуры и влажности. Кроме того, на продуктовом складе обнаружены две коробки с консервированными шампиньонами с истекшим сроком годности.

Прокурор возбудил административное дело в отношении заведующего производством по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ, ему назначено административное наказание.

Также установлено, что с начала летней оздоровительной кампании в местном отделе полиции зарегистрировали три сообщения о причинении телесных повреждений несовершеннолетними, отдыхающими в лагере. По двум фактам побоев в отношении несовершеннолетних возбуждены административные производства по статье 6.1.1 КоАП РФ, ведется расследование.

Проверяющие побеседовали с отдыхающими подростками из двух отрядов. Ребята рассказали о кражах денег и личных принадлежностей. Воспитатели не приняли должных мер по урегулированию этих проблем.

Прокурор внес директору учреждения представление, в котором указал о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.