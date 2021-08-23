В санатории Челябинской области четверо детей попали в изолятор с признаками ОРВИ

В интернете появилась информация, что у заболевших обнаружили ковид, но в Минобре региона это не подтвердили

В златоустовском санатории «Металлург» четверо детей попали в изолятор с признаками респираторного заболевания. Об этом рассказала мама одного из отдыхающих в сообществе «ЧП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Информацию о массовом заболевании детей ИА «Первое областное» прокомментировали в региональном Минобре.

«Дети с температурой под сорок, родители звонят в санаторий. Руководство говорит, что все хорошо, а детки, которых забрали домой, сдали ПЦР-тесты на COVID-19 — результаты анализов пришли положительные», — сообщила пользователь соцсети Кристина Малова.

Также девушка рассказала, что руководство пансионата хамит родителям, бросает трубки и удаляет посты на странице своего паблика. Журналист информагентства пытался связаться с автором поста, но девушка на сообщение не ответила. Пользователи сети также сообщают, что даже в Роспотребнадзор уже поступали жалобы, но санаторий на карантин так и не был закрыт.

В министерстве образования Челябинской области подтвердили, что у нескольких детей во время отдыха в пансионате поднялась температура. Но информацию про распространение в лечебном заведении коронавирусной инфекции в ведомстве опровергли.

«В санатории находятся дети по линии министерства социальных отношений. Туда выезжали представители Минздрава, Роспотребнадзора и Минобра. Отдыхающие, у которых поднялась температура, своевременно были вывезены в больницу. У них взяты тесты на „ковид“ — результаты получены все отрицательные. Сейчас в „Металлурге“ проводятся все дополнительные профилактические меры. Ситуация находится на контроле и под особым вниманием управления социальной защиты», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе министерства образования региона.

Автор: София Поромова