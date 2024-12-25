В самом разгаре акция с мгновенным кешбэком от Системы быстрых платежей и Fix Price

Покупатели смогут оценить выгоду и технологичность оплаты через СБП

Покупатели сети магазинов Fix Price теперь могут получить кешбэк в размере 5% от стоимости покупок, оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП) на кассе. Кешбэк будет возвращен на счет, с которого была произведена оплата, в течение минуты. Акция продлится до 15 января 2025 года.

Для оплаты через СБП на кассах Fix Price доступны несколько способов: приложить смартфон к NFC-табличке или отсканировать QR‑код. Чтобы кешбэк вернулся на счет, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru.

«Система быстрых платежей уже стала не только удобным способом расчетов, но и возможностью для людей получать выгодный кешбэк. В партнерстве с нашими коллегами мы активно расширяем ассортимент интересных предложений в различных категориях, особенно в таких востребованных, как покупка бытовых товаров. Мы уверены, что в рамках новой акции с Fix Price покупатели смогут оценить выгоду и технологичность оплаты через СБП», — отмечает Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов.

«Мы рады предложить нашим покупателям еще более выгодные условия покупок в нашей сети. Во время акции они смогут не только воспользоваться привычными преимуществами цен и спецпредложений по карте лояльности, но и получить мгновенный кешбэк в рублях. Мы поддерживаем переход наших покупателей на безналичные расчеты, включая СБП, — доля наличной выручки в сети сейчас составляет всего 25% и продолжает снижаться», — комментирует Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, составляет 300 рублей за весь период акции. Полные правила акции доступны на сайте.

Акцию организует Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.



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Рекламодатель — АО «НСПК»