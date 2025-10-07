В Саду Победы Челябинска выявили опасные аттракционы

Батуты были повреждены и не имели регистрационных знаков

Сотрудники Гостехнадзора проверили батуты в челябинском Саду Победы после жалобы одного из местных жителей на их работу. Выяснилось, что аттракционы действительно представляют опасность для детей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Батуты, расположенные на территории отдыха «Веселая поляна», не были зарегистрированы в Гостехнадзоре. Кроме того, на одном из аттракционов был разорван защитный чехол каркаса на входе, на втором — отсутствовали перила с одной стороны на лестнице, ведущей внутрь.

«Выявленные нарушения могут привести к травмам детей. Эксплуатанту батутов направлено предостережение, аттракционы должны быть закрыты. Если владелец намерен использовать их в дальнейшем, он обязан устранить повреждения и зарегистрировать их в Гостехнадзоре»,— уточнили в ведомстве.