В садах под Челябинском объявили карантин по бешенству

Еще в конце декабря здесь нашли труп больного животного

На территории садового товарищества «Малиновка», что в семи километрах от западной границы Челябинска, объявлен карантин по бешенству. Такое распоряжение в четверг, 14 января, подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Чтобы болезнь не пошла дальше, на территории «Малиновки» запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашней живностью. На время карантина животных также нельзя вывозить за пределы этого населенного пункта. Отлов диких животных в поселке не разрешается.

«В Челябинской области уже несколько лет наблюдается неблагополучная ситуация по бешенству животных. В 2020 году зарегистрированы 68 случаев бешенства в 65 неблагополучных пунктах. В этом году таких случаев пока не было», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Среди животных, умерших от смертельной инфекции в прошлом году, «лидируют» лисы, корсаки и енотовидные собаки (34 особи), а также собаки и кошки (29 особей). Кроме того, от бешенства умерли четыре коровы и одна лошадь. Чей труп нашли в «Малиновке», не уточняется.

В 2019 году лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания бешенством в 67 неблагополучных пунктах Челябинской области. Пик заболеваемости в регионе пришелся на 2010 и 2013 годы, когда число умерших животных каждый год превышало две сотни. Самыми спокойными были 2016 и 2017 год — тогда от бешенства погибли 45 и 31 животное соответственно.