В РЖД сообщили о DDoS-атаках на сайт

В работе портала возможны сбои

Сегодня, 26 февраля, ОАО «Российские железные дороги» сообщило о возможных сбоях в работе сайта из-за DDoS-атак. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале холдинга.

«Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам»,— говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что мобильное приложение работает штатно, и приобрести билеты можно как в приложении, так и в кассах.

На сайте ЮУЖД также возможны сбои. Пока сообщений о том, что сайт недоступен, от жителей Челябинской области не поступало.