В ряде районов Челябинской области закрыли движение по трассам из-за переливов

Осадки в регионе не прекращаются

Сразу в трех районах Челябинской области ограничили движение транспорта по трассам из-за перелива воды и частичных разрушений дорожного полотна. Закрыто пять участков дорог в Увельском, Агаповском и Еткульском районах, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В Увельском районе движение закрыто на 10 километре дороги Красносельское — Сухарыш, а также дорога «Обход села Красносельское».

В Агаповском районе перекрыт первый километр дороги ЖД станция Смеловская — автодорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

В Еткульском районе закрыто движение на 6 километре трассы Погорела — Долговка, на 10 километре трассы Коелга — Челябинск — Троицк и на втором километре Березняки — Депутатский.

«В региональном Миндортрансе проведен внеочередной штаб с дорожными подрядными организациями. На всех участках дорог с ограничением и затруднением проезда установлено дежурство подрядчиков, отвечающих за содержание автодорог»,— прокомментировали в ведомстве.

Размыло и дорогу под Южноуральском к поселку Михири. Движение закрыто в обоих направлениях.

О сложных дорожных ситуациях водителей просят сообщать по телефонам 8(351) 237-88-92.

Где еще закрыты дороги из-за переливов — смотрите в нашем материале.