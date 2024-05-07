В ряде городов Челябинской области снова включили батареи

Из-за похолодания отопительный сезон возобновили в Златоусте и Усть‑Катаве

В Златоусте и Усть-Катаве власти решили возобновить отопительный сезон. Из-за похолодания батареи будут работать еще примерно две недели, сообщают администрации городов.

«Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации уже приступили к запуску систем. Как только среднесуточные температуры поднимутся, котельные вновь перейдут на летний режим работы», — сообщил в своем телеграм-канале глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

Напомним, что в Челябинской области 7 мая отметка на градуснике поднимается до +8…+13 градусов на севере области и до +12…+17 градусов на юге. Облачно с прояснением, локально вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.