В Рождество Челябинскую область ждет морозная погода с метелями

Температура опустится до -20 градусов

В ночь на 7 января и в течение рождественского дня в Челябинской области ожидается морозная и ветреная погода с метелями. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе может опуститься до -20 градусов.

Центрально-азиатского антициклон принесет в регион порцию холодного воздуха. Ночью при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, прогнозируются слабые метели. Днем осадки в большинстве районов прекратятся, но останется сильный порывистый ветер западного и юго-западного направления, местами до 13-17 м/с.

Температурный фон будет зимним: ночью столбики термометров покажут от -10 до -15°, в низинах – до -20°. Днем потеплеет, но незначительно: от -8° до -13°.

Непосредственно в Челябинске в среду, 7 января, значимых осадков не ожидается. Ночью температура составит от -12 до -14°, днем – от -8 до -10°. Ветер будет ощутимым, его порывы могут достигать 10-13 м/с.