В Рождественскую ночь в Челябинске продлят работу транспорта и усилят охрану

Автобусы будут курсировать до часу ночи

В Челябинске начали подготовку к Рождеству. Глава города Алексей Лошкин сегодня, в первый понедельник года, провел аппаратное совещание. Мэр дал ряд поручений, сообщает телеграм-канал администрации города.

Во-первых, автобусы и трамваи будут работать в Рождественскую ночь. Автобусы будут курсировать с интервалом 30-40 минут до часа ночи 7 января по маршрутам:

№ 8 «Мамина — Академика Королева»,

№ 9 «ЧТЗ — Петра Столыпина»,

№ 18 «Завод ЛД — Автобусный парк»,

№ 24 «ЖК Ньютон — ЧМК»,

№ 71 «Петра Столыпина — ЧМК».

Трамваи отправятся в 03:20 и 03:35 от остановки «Цирк»:

№ 3 — в направлении своих конечных пунктов «Автовокзал» и «ЧМК»,

№ 22 — в направлении своих конечных пунктов «Чичерина» и «Чистопольская».

Также Алексей Лошкин поручил обеспечить дополнительную охрану во время праздничных богослужений. Будут привлечены частные охранные предприятия, дружинники и казаки.