В «Рождественские морозы» температура в Челябинске упадет только до −9 градусов

Раз в 15 лет в это время температура опускается ниже −30°

Сегодня, 7 января, Челябинская область будет находиться в холодной воздушной массе, на северной периферии антициклона. Об этом рассказали в челябинском Гидрометцентре.

В области температура воздуха днем составит −7...−12 градусов, в горах небольшой снег. Порывы ветра местами будут доходить до 12 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность, температуру −7...−9 градусов и ветер от 2 до 7 метров в секунду.

По народному календарю сегодня наступают Рождественские морозы. Примерно раз в 2 года температура воздуха падает до −20°. А последняя дата суровых морозов (с температурой в −32,7º) отмечалась 3 января 2000 года.