В российских школах появится внеурочный курс по оказанию первой помощи

Он рассчитан на учащихся 10—11-х классов

Для старшеклассников введут внеурочный курс «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным», который рассчитан на 35 часов. Программа опубликована в реестре примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения России, передает ТАСС.

Отмечается, что в рамках программы предусмотрены лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решение ситуационных задач, а также консультации педагогов и психологов.

Курс состоит из четырех разделов. Первые два направлены на обучение школьников навыкам оказания первой помощи и отработку различных приемов. Из третьего раздела старшеклассники научатся правильно ухаживать за больными. Четвертый раздел предусматривает зачет в форме решения задач с использованием наглядных пособий.

Уточняется, что при ежедневном проведении занятий курс можно пройти за неделю.