В российских школах министры, ученые и предприниматели выступят с лекциями

Успешные люди поделятся с учащимися своими знаниями в рамках соответствующего челленджа

С 1 по 3 сентября в России стартует просветительский челлендж «Поделись своим знанием» в рамках II просветительского марафона «Новое знание». Министры, губернаторы, ученые, предприниматели и многие другие россияне, которые добились успехов в жизни, проведут уроки в городских и сельских школах, сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим людям, от поколения к поколению. Поэтому хотелось бы, чтобы все люди — носители уникальных, достоверных и востребованных знаний, которых очень много в нашей стране, — не остались в стороне от этой полезной инициативы»,— подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Уроки пройдут в формате живого диалога. У школьников будет возможность обсудить с успешными лекторами такие вопросы, как: какой будет Россия через 50 лет? как будет выглядеть транспорт будущего? в какой сфере можно открыть свой бизнес в 14 лет?

Помимо ученых, министров, сотрудников и директоров крупных компаний, перед школьниками выступят победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они не только расскажут свои истории успеха, но и проведут мастер-классы по проектам, которые развивают в клубе лидеров «Эльбрус».

«Все наши лекторы и просветители — это профессионалы, которые достигли серьезных успехов в своих сферах. Общение с ними на таких уроках — это важный шаг в будущее для молодого поколения. Это возможность увидеть ориентиры и поставить себе конкретные задачи, чтобы научиться побеждать начиная со школьной скамьи», — добавил Максим Древаль.

Желающие спикеры могут подать заявку на участие на сайте «Поделись своим знанием».