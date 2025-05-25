В российских школах исключат обществознание из программы 6—8‑х классов

Убирать предмет будут постепенно

В России с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов. А с сентября 2026-го этот предмет будут преподавать только начиная с девятого класса. Об этом изданию «РИА Новости» напомнили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2024 года. В документе сообщается, что освободившиеся учебные часы займут уроками истории. В результате их станет почти в полтора раза больше.

Напомним, ранее обществознание в школах преподавали с шестого класса. На предмет отводилось по часу в неделю до девятого класса и по два — до одиннадцатого.