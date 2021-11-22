В России ждут появления первой отечественной вакцины от ВПЧ

Первая фаза клинических испытаний уже завершена

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» заявила о завершении первой фазы клинических испытаний отечественной вакцины от вируса папилломы человека. Наш препарат показал более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость по сравнению с вакциной из США, сообщает 22 ноября ТАСС.

Уже доказано, что вирус папилломы человека может вызывать рак шейки матки и другие заболевания. Пока привиться от него можно только импортной вакциной. Российский препарат ожидают на рынке в конце 2024 года.

У большинства добровольцев после однократного введения российской вакцины выработались антитела ко всем четырем наиболее распространенным онкогенным штаммам — ВПЧ 6, ВПЧ 11, ВПЧ 16 и ВПЧ 18.

Впереди еще одна фаза испытаний на тысяче добровольцев. После этого «Нанолек» перейдет к промышленному производству вакцины, в том числе и на экспорт.

Челябинские подростки первыми в России получили бесплатные прививки от ВПЧ. С 2020 года прививку начали ставить детям 12 лет.



В 2021 году Челябинская область продолжит бесплатную вакцинацию школьников от вируса папилломы человека.



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