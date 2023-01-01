В Челябинской области завершился осенний призыв в армию

К участию в СВО срочников не привлекают

Накануне, 31 декабря, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о завершении осеннего призыва в армию.

«Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента России от 30 сентября 2022 года № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек»,

— замечают в пресс-службе.

Особое внимание уделено комплектованию научных, научно-производственных рот, куда направили около 450 человек, а также спортивных рот, куда направили около 200 человек — членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Напомним, в 2022-м году осенний призыв стартовал на месяц позже обычного. Из-за мобилизации начало кампании отодвинули на 1 ноября. Отправка призывников в войска началась 15 ноября.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

Министерство подчеркивает, что срочники не привлекаются к участию в спецоперации, а те, кто закончил срочную службу в 2022 году, уволены из армии и направлены к месту жительства.

На Южном Урале, как ранее сообщал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, задание по призыву было более скромным, чем в 2021 году: области предстояло собрать и направить в войска около 3000 молодых людей.

Андрей Максуров также подчеркивал, что солдаты-срочники не будет задействованы в специальной военной операции. Комплектование частей в зоне специальной военной операции продолжится только за счет контрактников и добровольцев.