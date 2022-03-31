В России зарегистрировали первую отечественную систему для замены клапана сердца

﻿Раньше такие медицинские изделия производились только за рубежом

В России зарегистрировали первую систему доставки протеза аортального клапана. Она предназначена для замены пораженной части сердца. Раньше подобные медицинские изделия производились зарубежными предприятиями. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Теперь российская медицина полностью оснащена всем необходимым для эндопротезирования аортального клапана отечественного производства», — подчеркнул заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Система предназначена для замены пораженного клапана сердца человека на искусственный через специальный катетер. Испытания, которые проводились в Пензенском центре сердечно-сосудистой хирургии, доказали эффективность и качество российского медизделия.

Отразится ли ситуация с санкциями на выполнении сложных операций, стоит ли опасаться возможного отсутствия поставок импортных лекарств и оборудования и готово ли учреждение оказывать помощь беженцам из ЛНР и ДНР, ИА «Первое областное» узнало у главного врача расположенного в Челябинске Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Олега Лукина.