В России зарегистрировали лекарство от коронавируса

Препарат «Мир 19» будет применяться в виде ингаляций

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новое лекарство от коронавируса — «Мир 19». Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Лекарство будет применяться в виде ингаляций.

Средство для лечения коронавирусной инфекции было разработано в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии». Название «МИР 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК».

«Мы получили регистрационное удостоверение на высокоспецифичный противовирусный препарат „МИР 19“, особенностью которого является то, что он работает на генном уровне, а именно — избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», — рассказала руководитель ФМБА России, профессор Вероника Игоревна Скворцова.

Испытания в красной зоне показали эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией. Что касается безопасности — препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. В готовом виде препарат «МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Некоторым категориям взрослых прививку будут делать обязательно, подросткам 12–17 лет — только по письменному согласию одного из родителей.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. В Челябинской области с учетом данных Федерального медико-биологического агентства, обслуживающего население южноуральских запреток, прививку от коронавируса сделали более 1,5 миллиона человек. Коллективный иммунитет к COVID-19 по данным на 21 декабря 2021 года достиг 57%.