В России заработает «Экошкола для муниципального депутата»

Проект реализуют Российское экологическое общество и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

В 2025 году в России заработает «Экошкола для муниципального депутата». Проект будет реализован Российским экологическим обществом совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил в эксклюзивном интервью Первому областному информагентству председатель РЭО, глава экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

«Это необходимая история, потому что, как показала практика, многие экологические проблемы возникают именно „на земле“ и там необходимо обеспечить эти коммуникации с населением. Своего рода экологическую медиацию. При этом зачастую муниципальные депутаты не владеют соответствующими навыками и компетенциями. Будем им в этом помогать», — сказал он, в частности.

Рашид Исмаилов уверен, что Школа станет хорошим инструментом повышения уровня экологических знаний муниципалов, которые также смогут участвовать в решении задачи экопросвещения.

Также он подвел итоги работы экосовета в Челябинской области в 2024 году и рассказал о ближайших планах.