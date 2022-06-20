В России запустили сайт для выявления фейков

Через сервис «Лапша» можно проверить любую подозрительную информацию

В России запустили сайт, на котором можно проверить любую информацию на достоверность. Сервис назвали «Лапша», на нем публикуют статьи о том, как отличить фейк от настоящей информации и какие приемы используют для обмана в сети. Но главная функция сайта — проверка на фейк. На сайт можно отправить ссылку на статью или новость, а ее проверят специалисты.



Проверить можно новость в СМИ, сообщения в мессенджере или видео в Tik Tok, а ответ от специалиста придет на почту.

На сайте можно увидеть и недавно проверенные новости и «актуальные фейки». Каждый день на проверку отправляют более восьми тысяч новостей.

Кроме сайта у «Лапши» есть боты ВКонтакте и Telegram, туда тоже можно отправить ссылку или видео.