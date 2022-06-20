В России запустили сайт, на котором можно проверить любую информацию на достоверность. Сервис назвали «Лапша», на нем публикуют статьи о том, как отличить фейк от настоящей информации и какие приемы используют для обмана в сети. Но главная функция сайта — проверка на фейк. На сайт можно отправить ссылку на статью или новость, а ее проверят специалисты.
Проверить можно новость в СМИ, сообщения в мессенджере или видео в Tik Tok, а ответ от специалиста придет на почту.
На сайте можно увидеть и недавно проверенные новости и «актуальные фейки». Каждый день на проверку отправляют более восьми тысяч новостей.
Кроме сайта у «Лапши» есть боты ВКонтакте и Telegram, туда тоже можно отправить ссылку или видео.