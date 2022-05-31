В России запустили информационный проект для беженцев из Донбасса

На интернет-сервисе «Будем жить» люди смогут найти ответы на вопросы и полезные контакты

В России начал работу информационный проект для помощи беженцам «Будем жить». В рамках проекта создан телеграм-канал, сайт будемжить.рф и сообщество во «ВКонтакте». В них публикуют информацию о мерах поддержки и помощи жителям Донбасса, покинувшим свои дома во время спецоперации.

Одним из ресурсов проекта является чат-бот, где беженцы могут получить ответы на вопросы, полезные контакты и попробовать найти своих земляков через форму обратной связи.

Техническим партнером проекта «Будем жить» выступила компания «Диалог».

«Мы понимаем, что необходимо восполнить пробел с получением достоверной и полезной информации для беженцев. Очень важно, чтобы любой человек, вне зависимости от региона или города, где он находится, смог оперативно получить качественный ответ на свой вопрос и воспользоваться мерами поддержки, которые ему положены», — подчеркнул первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

По словам Кирилла Истомина, «Диалог» располагает всеми цифровыми инструментами, которые смогут помочь беженцам в получении информации. Компания будет расширять возможности для взаимодействия с пользователями и совершенствовать каналы информирования.