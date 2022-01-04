В России запустили «безбумажную» модель учета госуслуг

Источником сведений стали информационные ресурсы

С 2022 года в России вступила в силу реестровая модель учета результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. Она фиксирует отвязку источников информации от бумажных документов. Суть вступившей в силу реестровой модели в том, что источником достоверных сведений становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы, сообщает «Российская газета».

Издание сообщает, что вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной или муниципальной услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе. По желанию организации или гражданина можно получить выписку в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выписку на бумажном носителе.

Принципиально важным является и бесплатное предоставление информации из государственных и муниципальных информационных ресурсах, касающейся заявителей и несовершеннолетних детей.