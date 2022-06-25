В России запретят размещать мангалы и барбекю в новых заведениях общепита

Правила вступят в силу с 1 декабря 2022 года

Мангалы и барбекю нельзя будет размещать внутри новых зданий общепита и торговли, для них владельцы обязаны будут предусмотреть специальные места. Об этом говорится в приказе МЧС России, утвердившем в свод правил «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» соответствующие изменения, которые вступят в силу с 1 декабря, передает ТАСС.

«Оборудование для приготовления пищи на открытом огне следует размещать, как правило, за пределами здания у наружных стен, выполненных (включая свесы кровли) из материалов группы горючести не ниже Г1 (слабогорючие) или облицованных указанными материалами на расстоянии не менее 3 метров от оборудования»,— говорится в тексте документа.

Также там указано, что расстояние от мангала до ближайших оконных и дверных проемов должно составлять не менее трех метров. Исключение — проемы с противопожарным заполнением.

Кроме того, внутри новых зданий оборудование для готовки на открытом огне должно будет располагаться только на кухне и быть отделено противопожарными перегородками. А пол, стены и потолки предпринимателям придется сооружать из огнеупорных материалов.