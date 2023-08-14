В России запретят менять управляющую компанию чаще одного раза в год

Но в ряде случаев договор можно будет расторгнуть раньше

Со вторника, 15 августа, в России жильцы многоквартирных домов смогут менять управляющую компанию не ранее чем через год. Соответствующие изменения вступают в силу в федеральный закон «О внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации» № 434, передает пресс-служба Госжилинспекции Челябинской области.

Ранее менять управляющую компанию можно было в любой момент вне зависимости от того, выполняет она свои обязанности или нет. Теперь же сменить управляйку можно будет не ранее чем через год в случае, если она добросовестно управляет многоквартирным домом.

В случае если управляющая компания не выполняет обязанности по содержанию дома либо изменился способ управления, собственники имеют право расторгнуть договор досрочно.

Напомним, решения о подписании договора с управляющей компанией или о расторжении принимаются на основании общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.