В России запретили сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков

Речь идет о приборах учета воды, газа, электроэнергии

Госдума во втором основном чтении приняла законопроект, запрещающий сдавать квартиры посуточно, если в них отсутствуют приборы учета используемых ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на законопроект.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить в пользование принадлежащее ему жилое помещение на основании договора найма, в том числе краткосрочного найма, при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов»,— говорится в законопроекте.

Таким образом, все собственники квартир, сдающие их в аренду, обязаны установить приборы учета ресурсов, если они еще не установлены.

Документ разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья.