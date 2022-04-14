В России запатентовали вакцину от ковида для животных

В Челябинске ее ставят собакам и кошкам с лета прошлого года

Федеральный центр охраны здоровья животных получил российский патент на вакцину против COVID-19 у животных «Карнивак-Ков», сообщили в Россельхознадзоре. В Челябинске этот препарат применяется уже почти год. ИА «Первое областное» выяснило, пользуется ли он популярностью у владельцев домашних животных.

Вакцина «Карнивак-Ков» представляет собой суспензию для инъекций.

«Препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных», — отмечают в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, вакциной активно интересуются за рубежом. Например, Болгария заявила о готовности приобрести 2 млн доз российской вакцины.

Между тем в Челябинске препарат доступен владельцам собак и кошек с июня прошлого года. По словам главного врача Челябинской ветстанции Ивана Полоскова, наш регион одним из первых получил «Карнивак-Ков» для широкого применения. Однако ажиотажного спроса на него не наблюдается: за десять месяцев в Челябинске и области от ковида было привито всего около 100 домашних питомцев.

«К сожалению, вакцина для животных не зашла. Люди транслируют на своих питомцев собственное отношение к вакцинации вообще. Хотя мы ставили вакцину бесплатно», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем сообщения о случаях заражения собак и кошек ковидом поступают регулярно. Например, точно установлено, что кошки могут заражаться ковидом от людей. Правда, такая информация поступает в основном из-за рубежа.

По словам Ивана Полоскова, в Челябинске исследование крови животных на ковид проводят две лаборатории. Но, как и вакцинация, услуга не пользуется большой популярностью. В том числе из-за того, что точных симптомов заражения, которые могли бы насторожить хозяев животных, нет. Заключение о возможном заболевании может сделать только ветеринар по результатам обследования питомца.