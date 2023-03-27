В России зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни за 2022 год

Прирост составил почти 2,7 года

В России в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти на 2,7 года — до 72,8 года. Как сообщает издание РБК со ссылкой на Росстат, это рекордный в истории Российской Федерации показатель.

По сравнению с 2021 годом, годовой прирост в 2022 году составил 2,66 года, и это максимальный показатель с начала 1990-х годов. Ожидаемая продолжительность жизни выросла во всех российских регионах, в том числе в Челябинской области. Исключение — Ингушетия: там зафиксировано снижение на 2,15 года.

По данным РБК, в современной истории России ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась максимум на 1,3 года. Например, такой уровень фиксировался в 2006 и 1996 годах.

Ожидаемая продолжительность жизни — это значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.