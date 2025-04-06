В России выявили новую схему обмана с несуществующими долгами за ЖКХ

Мошенники распространяют квитанции с поддельными QR-кодами для оплаты

Злоумышленники для хищения денег и персональных данных россиян придумали новую схему обмана: они раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых сообщается о долгах за коммунальные услуги. Погасить их предлагается, отсканировав QR-код, указанный в квитанции. На самом деле деньги при этом поступают на счета злоумышленников, сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В полиции также предупредили, что QR-код может вести на фишинговый сайт. И если ввести там свои данные, то они окажутся у мошенников.

В МВД рекомендуют перепроверять квитанции в случае сомнений. Можно сравнить данные с предыдущими платежными документами.