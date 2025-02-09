В России выявили новую мошенническую схему со звонками из судов

Злоумышленники просят продиктовать данные банковских карт

В российских судах предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками судов и выманивают данные банковских карт или коды из СМС, передает издание «РИА Новости» со ссылкой на суды.

Уточняется, что сотрудники суда могут связываться с гражданами по телефону, но они сообщают, например, о дате и месте судебного заседания, готовности к выдаче исполнительных документов и судебных решений. Но они никогда не запрашивают данные банковских карт, коды из СМС, данные счетов и вообще не задают вопросов финансового характера.

Россиян просят быть бдительными и класть трубу в случае, если собеседник выманивает такие данные.